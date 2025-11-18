VÍDEO | Los zapeadores celebran los 12 años de emisión entre bromas y deseos de lo más extraños: "¡Que viejos somos!"

Zapeando celebra su 12.º aniversario recordando su estreno en 2013 y soplando las velas entre bromas y deseos de sus colaboradores. Dani Mateo, Miki Nadal, Nacho García, María Gómez e Isabel Forner protagonizan un cumpleaños cargado de humor y guiños a la historia del programa.

¡Zapeando está de celebración!El programa cumple 12 años en antena por todo lo alto. "Un 18 de noviembre del año 2013, qué viejos somos, comenzó a emitirse este programa. ¡Así que feliz cumpleaños a nosotros mismos!", celebra Dani Mateo. "¡Venga, a por otros dos meses más!", bromea Miki Nadal.

Los zapeadores han tenido la oportunidad de soplar las velas y, por tanto, de pedir un deseo. ¿Habrán pedido continuar en Zapeando? ¿O salud? Mientras que Nacho García ha deseado comerse la tarta él solo, Isabel Forner ha pedido lo siguiente: "¡Ay Dios, ¿Qué deseo pido? ¿Salud? ¿Dinero? ¡No! Mejor un novio que tenga salud y mucho dinero".

Por su parte, Miki Nadal, antes de pedir un deseo, ha pensado: "Pero ¿esta gente qué celebra… si el único que lleva 12 años aquí soy yo?". Y, por último, el más ambicioso de todos ha sido Dani Mateo, que ha deseado la jubilación de Iñaki López: "Deseo que se retire y presentar Más Vale Tarde, y así ser el protagonista de laSexta de 15:00 a 22:00 de la noche".

"¡12 años! Ya somos un programa preadolescente. De hecho, habrá un montón de chavales de esa edad que habrán crecido con nosotros… incluso habrán sido concebidos durante nuestro programa… es una hora tonta", comenta Dani Mateo.

Finalmente, Mateo ha dado paso a un vídeo de un joven de 12 años "que no conoce el mundo sin Zapeando", donde se repasan los mejores momentos del programa en este tiempo.

