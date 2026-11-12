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VIDEO | Lamine Yamal logra algo más difícil que ganar un Mundial, resuelve uno de los grandes enigmas de la humanidad

En el video vemos al futbolista Lamine Yamal en su versión más cercana, debatiendo con amigos, sobre uno de los enigmas de la humanidad: ¿fue antes el huevo o la gallina?

Lamine Yamal

El futbolista ha hecho algo más difícil aún que ganar el Mundial, resolver uno de los misterios de la humanidad: ¿Qué fue primero el huevo o a la gallina?

Sentado en el maletero de un coche, acompañado de sus amigos, en este video podemos conocer al Lamine Yamal más cercano.

Ante el debate de 'Qué fue primero', Lamine lo tiene claro, para él fue primero el huevo. Tal como dice Inés, él y sus amigos tienen "conversaciones enciclopédicas".

"Lamine Yamal tiene claro qué fue primero entre la gallina y el huevo. Y sus amigos tienen claro qué fue lo último, ¡el 'Mc pollo'!", comenta Nacho García sobre el divertido debate.

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