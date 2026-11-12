Itziar Miranda habla de la segunda temporada de 'Entre tierras': "Es una historia de la que tenemos que aprender mucho"

Itziar Miranda habla en Zapeando sobre la segunda temporada de 'Entre tierras', una serie que la actriz destaca su importancia por los temas que aborda: "Habla de trabajos precarios y gente que tiene que irse de sus casas porque no puede pagar".

Itziar Miranda visita Zapeando para hablar de la segunda temporada de 'Entre tierras', que esta noche estrena un nuevo capítulo en Antena 3.

La actriz interpreta en la serie a Begoña, "esa amiga que está contigo siempre, escucha, te da consejos, pero no te juzga" y que ayuda al personaje de Megan Montaner a sacar adelante sus tierras después de enviudar.

'Entre tierras' habla sobre la España vaciada, la inmigración, las tecnologías que eliminan trabajos y, según Itziar, también trata sobre "todas esas mujeres que sostuvieron esos pueblos, que siempre han sido personajes secundarios, pero también son importantes".

La intérprete considera que se trata de una producción para todos los públicos, porque "es una historia de la que tenemos que aprender mucho" porque habla de trabajos precarios y gente que tiene que irse de sus casas porque no puede pagar.

Itziar también participa en una de las series más esperadas, 'Física o Química, la nueva generación', donde da vida a la jefa de estudios.

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