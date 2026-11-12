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Nacho García y Virginia Riezu compiten para ver quién grita mejor a su pareja: "Es un empate, los dos han hecho el ridículo igual"

Tras los gritos de ambos, Anna Simon considera que la competición queda en empate, ya que "los dos han hecho el ridículo igual".

Nacho García y Virginia Riezu compiten par ver quién grita mejor a su pareja: "Es un empate, los dos han hecho el ridículo igual"

Anna Simon ha recopilado este jueves en Zapeando las competiciones más absurdas y surrealistas que hay por todo el mundo, desde una carrera de natación con muñecas hinchables hasta un torneo de dormir la siesta.

Pero le ha llamado especialmente la atención que en Iowa (EEUU) se celebra un concurso en el que decenas de mujeres han competido para ver quién es la que mejor llama a gritos a su marido.

Al ver las imágenes, Anna Simon ha propuesto que Nacho García y Virginia Riezu compitan para ver quién de los dos llama mejor a gritos a sus parejas desde el plató de Zapeando.

Tras los gritos de ambos, Anna Simon considera que la competición queda en empate, ya que "los dos han hecho el ridículo igual".

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