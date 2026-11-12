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EN ZAPEANDO

Juan Sanguino, sobre los rumores de crisis entre Edurne y de Gea: "Su gesto dice: 'Tú te crees que yo tengo cuerpo ahora para otro futbolista' "

Juan Sanguino analiza las posibles pistas sobre la crisis entre Edurne y David de Gea. Dos pistas clave tras la reaparición de la cantante después de los rumores de crisis matrimonial.

Edurne rumores

En Zapeando ya habían saltado las alarmas sobre los rumores de ruptura entre Edurne y David de Gea cuando la cantante apareció sin alianza y ante la ausencia de likes por parte de ella.

Edurne ha reaparecido tras los rumores y ha dejado un mensaje algo triste en redes sociales, que sigue despertando las alertas de crisis: "Ayer fue una curita para el alma reencontrarme con todo vosotros, sentí la energía que me dabais...".

Juan Sanguino, experto en celebrities, ha traído su lupa y ha analizado más pistas sobre la crisis de la pareja. Tras su reaparición, la cantante no quiso hablar con la prensa, pero aunque no dijera palabra, su cara lo decía todo ante la pregunta de: "¿Estás con otro futbolista?". Juan Sanguino analiza estas posibles pistas, descubriendo, además, que Edurne se ha quitado el anillo la última semana.

Sanguino tiene una teoría sobre esto: "Está cabreada como una mona o quiere lanzarle un mensajito al marido".

Lo más preocupante para los colaboradores de Zapeando es ¿qué pasaría con los Funkos si se separan? Recordemos que la cantante tiene una habitación exclusiva para su colección de casi mil Funkos.

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