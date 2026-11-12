"Kim Kardashian es una estafa, toda ella es un timo": Juan Sanguino opina del calendario de adviento de la modelo

Kim Kardashian ha sacado un calendario de adviento a través de su marca de bragas, Skims. Juan Sanguino nos desvela el contenido del mismo.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, llega el tradicional calendario de adviento para los niños y los no tan niños. Kim Kardashian ha presentado el suyo, pero no sin polémica. "¡El timo de adviento!", más bien, comenta Maya Pixelskaya.

'Skims', la marca de bragas de Kim Kardashian, puso a la venta este calendario de adviento por 150 euros. Para empezar, en lugar de 24 compartimentos son solo ¡12! y el contenido es "de lo que encuentras en mi casa si apartas el sofá", añade Maya.

El calendario, bastante austero, contiene, entre otros "una pelotita antiestrés necesaria para gestionar la rabia homicida que te está generando esta estafa", comenta Juan Sanguino.

En este kit hay mucha obsesión por el pelo y las llaves, todo son coleteros, horquillas, llaveros e incluso unas tiras de sujetador. El contenido del calendario ha generado muchas quejas en redes sociales y las personas que no han esperado a abrirlo a Navidad se han grabado indignadas.

"Kim Kardashian es una estafadora, toda ella es un timo, lleva 20 años siendo una estafa humana", defiende en el programa Juan Sanguino, que no entiende a aquellas personas que han querido gastarse el dinero en este "calendario del timo".

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