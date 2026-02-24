VÍDEO | Un jugador de fútbol se hace viral por reanimar a una gaviota: "Este hombre ya ha recibido una oferta del PP"

Un futbolista de la liga turca se ha convertido en protagonista inesperado de la jornada tras salvar a una gaviota en pleno partido. El momento, grabado en vídeo, se ha hecho viral y ha generado numerosas reacciones en redes sociales.

Tal y como se aprecia en las imágenes, el ave sobrevolaba el terreno de juego cuando recibió un fuerte balonazo. El impacto provocó que cayera al suelo de forma fulminante, ante la sorpresa de jugadores y aficionados.

En ese momento, el futbolista, vestido de rojo, se acercó rápidamente para asistir al animal. Con cuidado, trató de comprobar su estado hasta que logró que reaccionara. Poco después, la gaviota abandonó el terreno de juego en manos de otra persona, mientras el partido continuaba.

El vídeo no tardó en circular por redes sociales y también fue comentado en televisión. "¡Atención! La gaviota se ha recuperado", anuncia Quique Peinado tras ver el vídeo.

"Menos mal, porque con lo del mono de Japón yo tengo un susto ya", bromea Nacho García. "La gaviota dice que está bien, pero que estaría mejor si el jugador le hubiese hecho el boca pico que hace tiempo que no cata gaviota", añade entre risas Isabel Forner.

"Este hombre ha recibido una oferta del PP", asegura Dani Mateo y añade "por si cuando deje el fútbol quiere dedicarse a la política para reanimar gaviotas".

