Nacho García, sobre las fotos que 'demuestran' que Felipe VI tiene una amante: "Tengo yo más tensión sexual con este rotulador"

Zapeando se hace eco de los rumores que circulan en Argentina sobre que el rey Felipe VI podría tener una relación con Juliana Awada, exmujer del expresidente argentino Mauricio Macri.

"Estamos al borde de una guerra diplomática con un país hermano: Argentina", anuncia Quique Peinado. El zapeador cuenta que un programa del corazón de ese país, 'Intrusos', "asegura que Juliana Awada y el rey Felipe VI viven un romance".

Juliana es "la ya exmujer del expresidente argentino Mauricio Macri", cuenta Peinado. El zapeador señala que en el programa analizaron imágenes de los encuentros oficiales entre las dos parejas, "que, según ellos, no dejaban lugar a dudas... solo si tienes una imaginación que flipas como esta gente".

En el programa señalan, por ejemplo, que se puede ver como en una fotografía el rey "la mira con codicia". En otra imagen, afirman que Felipe VI tiene la mirada baja "seguramente con vergüenza porque ya le había echado el ojo".

Los zapeadores alucinan ante la información compartida por este programa. "Tremendo loco", afirma Dani Mateo, imitando el acento argentino. "¿En serio ha dicho que el rey la está mirando con codicia?", pregunta María Gómez, "¿Soy la única que cree que no la estaba mirando?". "Tengo yo más tensión sexual con este rotulador", afirma Nacho García.

Además, también compartieron otros datos sobre el romance, como que Felipe y Letizia "ya estarían absolutamente separados, a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono". Además, creen que el hecho de que el rey diera el mensaje de Navidad en soledad es otro hecho que confirmaría esa separación. Además, el presentador también se equivocó y dijo era "Felipe I".

"A mí esto me tiene maravillada", afirma Isabel Forner, "llama Felipe I a Felipe VI, un dato ya que solo tienes que contrastar, dice que anunciará el divorcio cuando Leonor cumpla 18 años, y los cumplió en 2023...". "Le ha faltado decir que Letizia es la de la salchipapa", añade.

"Si hay algo que nos debe ofender como país", indica Quique, "es que dicen los argentinos que Letizia le copia los vestidos a Juliana". "Por ahí no vayáis... que lo de los ingleses y las Malvinas se va a quedar en una tontería", añade. En el programa intentan demostrar, a través de esas imágenes, esa supuesta inspiración.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.