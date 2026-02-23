Dani Mateo, sobre el enganchón de Abascal con un periodista: "Le han preguntado por una baja en su partido, no por sus años cotizados"

Dani Mateo analiza el conflicto abierto en el seno de Vox entre Javier Ortega Smith y Santiago Abascal y la reacción del líder de la formación de extrema cuando un periodista de laSexta le preguntaba sobre ello.

Dani Mateo analiza la crisis abierta en Vox por la destitución de Javier Ortega Smith como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, Ortega Smith se enroca en su cargo en un claro desafío al líder del partido, Santiago Abascal. De hecho, el todavía portavoz mostraba hoy su carnet de socio número 6 de Vox, lo que según Dani Mateo le convierte en el "agente 006, con licencia para agarrarse con fuerza al sillón".

Por otro lado, Abascal no está cómodo con este asunto, como demuestra su enganchón con un periodista de laSexta que le preguntaba por las declaraciones de Ortega Smith, al que el líder de extrema derecha le respondía con malos modos.

"Que le han preguntado por una importante baja en su partido, no por sus años cotizados", reacciona Dani Mateo, que asegura que se nota a Abascal "dolido" por su ruptura con Ortega Smith: "Solo le falta salir con un chándal, como Chenoa".

