VÍDEO | La mujer de un alcalde le pilla en la cama con otro hombre: "Voy a difundirlo para que sepan la clase de alcalde que tenemos"

El escándalo ha estallado en la región de Antioquia, en Colombia. Allí la mujer ha descubierto a su marido, que además es el alcalde, en la cama con otro hombre.

"Me acabo de dar cuenta de la clase de hombre que tengo a mi lado", reaccionaba la mujer, visiblemente enfadada, mientras grababa con su móvil toda la escena, que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

"¿Usted va a tirar estos 20 años que estamos juntos?", le pregunta el hombre, a lo que ella le responde que "si estuviera con otra mujer, pero un hombre...". El alcalde también le pide que deje de grabar y borre el vídeo, pero ella le dice que lo va a "difundir para que todo el mundo sepa la clase de alcalde que tenemos".

"En Colombia la telenovela es como aquí la tortilla de patata: tarde o temprano tienes que hacer la tuya propia", comenta Nacho García, mientras Quique Peinado apunta que el hombre "está bueno para ser alcalde, yo que soy de Madrid".

