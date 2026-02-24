Ahora

Tiempo

VÍDEO | Francisco Cacho avanza un fin de semana muy cálido: "Solo va a llover en Galicia y Asturias"

Francisco Cacho ha visitado el plató de Zapeando para avanzar la previsión del tiempo de los próximos días. El meteorólogo ha explicado qué pasará con las lluvias y ha destacado temperaturas poco habituales para esta época del año.

VÍDEO | Francisco Cacho avanza un fin de semana muy cálido: "Solo va a llover en Galicia y Asturias"

Francisco Cacho visita el plato de Zapeando para adelantar la previsión del tiempo del fin de semana. El meteorólogo señala que la borrasca que llegará mañana miércoles 25 de febrero a España "va a ser menos de lo que parecía", pues "solo va a llover en Galicia y en Asturias".

Asimismo, señala que el próximo viernes también llegará "otra borrasquita que se va a quedar entre Galicia y el Cantábrico, así que aquí en Madrid no va a llover en toda la semana".

En cuanto a las temperaturas, Bilbao llegará a los 25 grados, una cifra algo insólita para esta época del año. En Madrid, Sevilla y Valencia se esperan máximas de 19, 25 y 19 grados, respectivamente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Primera estocada de Abascal a Feijóo y su decálogo para negociar con Vox: "Me molesta, es como si tratasen con salvajes"
  2. La defensa de la víctima del exDAO eleva a cuatro las mujeres que le han revelado situaciones de acoso o agresión sexual por parte de su cúpula
  3. La jueza de la DANA da el primer paso para imputar a Carlos Mazón
  4. El Gobierno aprueba la desclasificación de documentos del 23F: se colgarán en la web de Moncloa a mediodía del miércoles
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia admite que continuará la guerra e insiste en que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania
  6. La Guardia Civil acusa a Adif de llevarse material de Adamuz sin permiso y el administrador ferroviario asegura que está "a disposición policial"