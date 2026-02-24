VÍDEO | Francisco Cacho avanza un fin de semana muy cálido: "Solo va a llover en Galicia y Asturias"

Francisco Cacho ha visitado el plató de Zapeando para avanzar la previsión del tiempo de los próximos días. El meteorólogo ha explicado qué pasará con las lluvias y ha destacado temperaturas poco habituales para esta época del año.

Francisco Cacho visita el plato de Zapeando para adelantar la previsión del tiempo del fin de semana. El meteorólogo señala que la borrasca que llegará mañana miércoles 25 de febrero a España "va a ser menos de lo que parecía", pues "solo va a llover en Galicia y en Asturias".

Asimismo, señala que el próximo viernes también llegará "otra borrasquita que se va a quedar entre Galicia y el Cantábrico, así que aquí en Madrid no va a llover en toda la semana".

En cuanto a las temperaturas, Bilbao llegará a los 25 grados, una cifra algo insólita para esta época del año. En Madrid, Sevilla y Valencia se esperan máximas de 19, 25 y 19 grados, respectivamente.

