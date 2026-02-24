Ferrán Torres y Pedri hablan de las multas de Flick y Dani Mateo reacciona: "En la época de Ronaldinho le habría salido a devolver"

Zapeando analiza en este vídeo la visita de Pedri y Ferrán Torres a 'El Hormiguero' y la reacción en 'El Chiringuito' a un chiste en el programa de Pablo Motos sobre Arbeloa.

Pedri y Ferrán Torres estuvieron ayer en 'El Hormiguero', donde desvelaron a Pablo Motos algunas curiosidades del vestuario, como la multa que les impone Hansi Flick si llegan tarde, que según ellos ronda los 40.000 euros. "Por eso se pone esa, así nadie llega tarde", apunta el centrocampista blaugrana.

"Trabajo yo en el Barça y me dedico a adelantar los relojes", comenta Nacho García, que afirma que si esas multas se impusieran en Zapeando "a ver debajo de qué puente estaríamos Dani y yo". Dani Mateo, por su parte, señala que si esas multas se hubieran puesto en la época de Ronaldinho "su paso por el Barça le sale a devolver".

La entrevista de Ferrán y Pedri también se analizó en 'El Chiringuito', donde Josep Pedrerol no entendió una broma de una de las hormigas de Pablo Motos sobre Arbeloa.

"Arbeloa sería buen fichaje para el Barça, al menos no te cobraría 40.000 euros por llegar tarde", apunta María Gómez en el vídeo sobre estas líneas.

