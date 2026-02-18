El vídeo de Juan de los Chunguitos desvelando que se hacía bocadillos de pipas y come pollo con aceite Johnson's: "Está buenísimo"

Zapeando analiza algunos de los mejores momentos de la visita de Los Chunguitos a 'El Hormiguero', desde las gafas sin cristal de Juan Salazar, hasta sus aficiones gastronómicas por las pipas y el aceite Johnson's.

Los Chunguitos visitaron ayer 'El Hormiguero' y protagonizaron varios divertidos momentos junto a Pablo Motos, como cuando el presentador descubrió que las gafas de Juan Salazar no llevaban cristales.

El cantante confesaba tener "unas 200 gafas", algunas con cristal y otras sin cristal porque "cuando una no me gusta, la rompo". "Juan de Los Chunguitos es el último hipster", comenta Quique Peinado.

Pero la cosa no quedaba ahí, porque Juan también desveló dos sorprendentes aspectos de su dieta: que se hacía bocadillos de pipas y que cocina pollo con aceite Johnson's: "Estaba buenísimo", afirma.

"Juan lee aceite y piensa que se podrá comer", señala Miki Nadal, por lo que pide que "nunca le llevéis a un taller mecánico".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.