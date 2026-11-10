"Ha sobrevivido gracias al cambio climático": Francisco Cacho relata el rescate del pianista de un crucero tras caer al mar en California

El pianista de un crucero de 14 plantas fue rescatado por dos pescadores tras caer al agua desde la cubierta y pasar nueve horas flotando a la deriva en el Atlántico, a 32 kilómetros de la orilla.

El pasado viernes se produjo frente a la costa de California uno de los rescatas más extraños de los últimos tiempos. El pianista de un crucero de 14 plantas fue rescatado por dos pescadores tras caer al agua desde la cubierta y pasar nueve horas flotando a la deriva en el Atlántico, a 32 kilómetros de la orilla.

Francisco Cacho explica que este pianista "ha sobrevivido gracias al cambio climático", ya que no ha sufrido una hipotermia "gracias a las inusuales temperaturas altas que se están registrando en el Pacífico".

"Debido al fenómeno del niño, que es especialmente intenso esta temporada, el agua estaba a unos 24 grados de temperatura. Otro año no hubiera sobrevivido porque todo ese agua estaba mucho más fría de lo que estaba en esta ocasión", detalla el meteorólogo de laSexta.

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