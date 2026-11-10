VÍDEO | Víctor Hernán explica los tres niveles que hay que pasar para empezar a correr sin lesionarse: del 'cero aboluto' al 'Forest Gump'

Empezar a correr sin haberlo hecho antes muchas veces conlleva lesiones. Víctor Hernán explica los tres niveles a seguir para evitar lesionarse y que nuestros músculos y tendones no nos digan: "Te estás pasando".

Correr es muy bueno para la salud, pero a la hora de empezar a hacerlo hay que tomar ciertas precauciones. El fisio Víctor Hernán explica en Zapeando por qué es tan fácil lesionarse cuando se empieza a correr.

En este sentido, explica que "el homo sapiens lleva corriendo desde hace dos millones de años", algo que es muy bueno para reducir enfermedades cardiovasculares y la mortalidad en general, pero ante lo que "hay que prepararse para soportar el peso cientos de veces", porque "tu corazón o tus pulmones pueden aguantar, pero enseguida tus músculos y tus tendones van a querer decir 'te estás pasando'".

Por ello, Víctor señala que "no es buena idea empezar a correr diez kilómetros", sino que hay que hay que hacerlo con una forma de correr - caminar que clasifica por niveles.

El primero sería el cero absoluto, que consiste en cinco minutos caminando, uno o dos trotando y dos o tres caminando. Esto lo repartiríamos entre cinco o seis veces al día unas dos o tres veces por semana, "dejando siempre espacio entre sesiones", apunta el fisio.

El siguiente nivel sería "ya no me asfixio", donde habría que hacer tres minutos andando y otros tres trotando en cuatro o cinco bloques.

Por último, tenemos el nivel "Forest Gump" donde ya pasaríamos a correr entre 20 y 30 minutos de una forma cómoda y continuada. En este punto no hay que pensar en los kilómetros y "empezar muy despacito y que el cuerpo aguante".

Respecto al ritmo que tenemos que llevar, el fisio apunta que "tenemos que poder mantener una conversación": "Si puedes completar frases eso quiere decir que estás en tu nivel", afirma.

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