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El lado más oscuro del engaño

'Timadores', ya disponible en Atresplayer: Yélamo repasa los casos de los fraudes más mediáticos de nuestro país en diez episodios

Los detalles Hay estafas de película en las que merece la pena detenerse para entender hasta dónde puede llegar una mentira y eso es lo que hace el periodista de laSexta en 'Timadores', donde descubrimos el lado más oscuro del engaño.

Imagen de archivo de Paco Sanz
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A simple vista, los protagonistas de 'Timadores', la nueva serie documental de Atresplayer, pueden parecer personas inofensivas, incluso víctimas. Sin embargo, detrás de los diez capítulos se esconden verdaderos estafadores.

"La conclusión que saca uno viendo cada capítulo es que todos podemos ser engañados y timados", señala José Yélamo, quien encabeza esta serie documental en la que hace un repaso por los casos de fraudes más mediáticos de nuestro país.

En este sentido, Yélamo destaca que todos los timadores de la serie, en la que se hará un recorrido por falsos amores, personajes reconocidos y unas víctimas que continúan sin respuestas, tienen "una característica común, que es la falta de empatía, la falta de escrúpulos, y en algunos casos incluso psicopatía".

'Timadores', ya disponible en Atresplayer.

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