VÍDEO | Isabel Forner, al ver la cara de ilusión de Bisbal con el tren de la Navidad: "Como si no hubiera visto un metro en su vida"

¡La Navidad ha llegado al Metro de Madrid! Esta mañana, David Bisbal ha sido en el encargado de inaugurar el tren de la Navidad que este año circulará por la Línea tres hasta el seis de enero de 2026.

Al ver las imágenes del cantante en el Metro, Isabel Forner ha señalado que está "flipándolo como si no hubiera visto un metro en su vida". Sin embargo, Quique Peinado ha tirado de ironía: "Está llegando un metro que no está petado hasta arriba… eso sí que es para alucinar".

Por otro lado, Bisbal ha aprovechado su visita al Metro de Madrid para dar un pequeño concierto en el que ha cantado su hit más famoso: 'El burrito sabanero'.

"Si viajas en burrito sabanero, seguro que huele mejor que en algunos vagones de metro", ha bromeado Miki Nadal.

