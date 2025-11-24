David Bisbal arranca su gira navideña mientras Mariah Carey prepara sus ensayos: "Es su dura competidora"

Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo David Bisbal ha cantado 'Mi burrito sabanero' en Sevilla, donde ha comenzado su gira navideña. Y es que el artista español es el duro competidor de Mariah Carey.

Poco a poco empiezan a llegar los conciertos navideños más esperados. Por ejemplo, David Bisbal ha arrancado ya su gira navideña, 'Todo es posible en Navidad'. Y es que el artista almeriense, como el turrón, ha regresado por Navidad y hasta 10 ciudades disfrutarán de su música. Es el caso de Sevilla, donde ha arrancado esta esperada gira y ha cantado una de sus míticas canciones, 'El burrito sabanero'.

Por su parte, Mariah Carey ha compartido imágenes ensayando su gira navideña, y es que, como destaca Tatiana Arús, "es la dura competidora de David Bisbal". Por otro lado, Alfonso Arús recuerda que "ahora es posible fotografiarse junto a Mariah en cafeterías de Nueva York, también en Las Vegas, Miami...

Se trata de "una experiencia inmersiva realizada conjuntamente con una empresa, que pone figuras y carteles, incluso, tienes un trineo en el que sentarte", explica Tatiana Arús, que destaca que "hay un coctelero que hace cócteles que están inspirados y dedicados a Mariah Carey".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.