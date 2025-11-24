Conexión con Zapeando
Cristina Pardo confiesa cuál era su sueño de pequeña: "El dúo me ha llegado a los 40 y pico..."
La presentadora de Más Vale Tarde y su compañero, Iñaki López, han contado a Dani Mateo qué tal se les da cantar. Mientras que el presentador expone que lo hace "poco, mal y desagradable", Cristina afirma que no lo hace del todo mal.
Como todas las tardes, Dani Mateo conecta con Iñaki López y Cristina Pardo para conocer los temas que trataran en el programa vespertino de laSexta. En esta ocasión, el presentador de Zapeando pregunta a los presentadores de Más Vale Tarde cómo cantan.
"A ver, mal, mal del todo, no", responde Cristina. "Yo poco, mal y desagradable", añade Iñaki, "igual si me meto litro y medio de propóleo consigo algún efecto beneficioso". María Gómez, que tiene dolor de garganta, muestra un jarabe que le han dado.
Dani comenta que le han dicho que cuando López ha cantado no ha tomado, precisamente, "litro y medio de propóleo". "¿Cantamos un día? ¿Nos animamos?", pregunta Iñaki a su compañera. Cristina hace una llamativa confesión: "Yo de pequeña quería ser 'Enrique y Ana'".
"De Enrique me veo", responde López. "Quería tener un grupo musical y a mí me gustaban 'Enrique y Ana'", comenta Pardo, "de hecho, de pequeña fui a un concierto y, entonces, cuando acabó dieron besos a los niños. A mí me tocó que me diera un beso Ana y me llevé un disgusto...".
Dani señala que Cristina tenía "ansia de protagonismo" ya que quería ser tanto Enrique como Ana. "Yo quería un dúo musical... y el dúo me ha llegado a los 40 y pico", afirma la presentadora de laSexta.
