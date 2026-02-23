VÍDEO | Isabel Forner desvela que un zapeador se ha 'reunido' con Joan Laporta: "Dani Mateo... algo que decir de tu amiguito"

Un vídeo de Joan Laporta limpiando una zona del Spotify Camp Nou se ha vuelto viral este fin de semana. Las imágenes han provocado bromas en televisión, donde Isabel Forner sorprendió al revelar un inesperado comentario.

Este fin de semana un vídeo de Joan Laporta se ha hecho viral en redes sociales. En él aparece el expresidente del Barça fregando una parte del Spotify Camp Nou. Las imágenes han llamado mucho la atención y no han pasado desapercibidas en televisión.

En el programa Zapeando, Isabel Forner no ha podido evitar desvelar un pequeño 'secreto' relacionado con el partido Barça-Levante.

"No quisiera yo decir nada, pero alguien de esta mesa ha estado con Joan Laporta", comenta la zapeadora. La frase dejó sin palabras al resto de colaboradores en el plató. "Dani Mateo, algo que decir de tu amiguito", bromea Forner.

"No creo que haga falta que diga nada", responde el presentador. "Sois gente muy lista, hasta ahora Joan Laporta nunca había fregado un palco, pero ayer fui yo y dijo 'que esto este limpio'", bromea Dani Mateo.

A lo que Isabel Forner le dice: "Con toda la promoción que haces del Barça deberían invitarte a todo".

