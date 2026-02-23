Paco Jiménez explica cómo fueron las quedadas de la comunidad 'therian', en vídeo

La comunidad 'therian' convocó quedadas en numerosas ciudades de nuestro país. Las mismas, como señala el periodista, generaron una gran expectación entre curiosos que querían ver en vivo a los miembros de esta comunidad.

Este fin de semana se han producido en numerosas ciudades de nuestro país quedadas de la comunidad 'therian', pero, como señala Paco Jiménez, "podemos etiquetar estas quedadas como un fracaso". "Parece ser que el boom de estos 'therian' en las redes sociales no se corresponde con lo que está ocurriendo en la realidad", añade.

El periodista expone que estas reuniones, que se habían organizado para que los 'therian' compartiesen sus experiencias, "al final derivó en aglomeraciones de gente que solo querían grabarlos con el móvil y, en algunos casos, acabaron con disturbios".

En Barcelona, por ejemplo, alrededor de 3.000 personas se acercaron hasta el lugar en el que se había organizado esa quedada, "pero a pensar hubo gente que se identificase como 'therian'", señala Paco, "y los poquitos que lo hicieron, acudieron sin caracterizar". Jiménez indica que en la Ciudad Condal se llegaron a lanzar objetos, enfrentamientos, insultos o destrozo de mobiliario urbano.

En Madrid esta quedada se produjo en la Puerta del Sol y tan solo acudieron tres 'therians'. "Los pobres estaban rodeados de gente grabándolos todo el tiempo como si fuera un espectáculo callejero", señala Paco.

En Bilbao, al igual que en Barcelona o Madrid, el llamamiento de la comunidad 'therian' tan solo sirvió para congregar a curiosos. Allí tan solo se encontraron a unas chicas que decidieron no usar complementos, pero sí explicar ante los medios lo que para ellas es el fenómeno 'therian'.

Una chica explicaba que se estaban difundiendo rumores falsos sobre esta comunidad, como que, por ejemplo, comen comida de perro. Otra chica explicaba que el usar máscaras es un juego. Paco señala que quizá la falta de éxito de estas quedadas es que es posible que en la vida real no hay tantos.

Por otro lado, Jiménez explica que es lógico que las personas de esta comunidad no quisieran exponerse de manera tan masiva. "Muchos 'therian' están recibiendo amenazas, es normal que tengan miedo a ser atacados", concluye.

