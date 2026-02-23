Ahora

La farmacéutica visita Zapeando para analizar uno de los alimentos que más se está viendo en redes sociales. El sésamo negro y su bebida se han puesto de moda, pero no todo es tan saludable como parece.

VÍDEO | Boticaria García explica por qué la bebida de sésamo negro es viral en redes: "Tiene de todo"

Boticaria Garcíavisita el plató de Zapeando para hablar de los alimentos de moda de 2026. En esta ocasión, la farmacéutica se centra en el sésamo negro y en cómo la bebida elaborada con este ingrediente se ha convertido en algo viral en redes sociales.

La colaboradora señala que el sésamo negro "tiene una concentración alta de compuestos que se han estudiado por su efecto antioxidante y antinflamatorio en la salud", además también aporta al cuerpo "minerales, calcio, magnesio y hierro". "En resumen que tiene de todo", apunta.

Sin embargo, la 'Boti' deja claro que, aunque sea un alimento nutritivo, eso no significa que haga magia. "Depende de la calidad y del contexto. Si te tomas un latte con una cucharadita de sésamo bien, pero si le pones sirope o azúcar ya no es una bebida saludable es un postre disfrazado", apostilla.

Asimismo, asegura que la bebida de sésamo negro no compite con el té matcha, pues ambos tienen diferentes compuestos que los hacen únicos. Mientras que el matcha tiene cafeína, el sésamo es más saciante.

