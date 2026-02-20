Ahora

VÍDEO | Francisco Cacho comparte buenas noticias: así será el "adelanto primaveral" que viviremos los próximos días

El meteorólogo de laSexta adelanta que a partir del sábado comenzarán a subir las temperaturas y que, además, no lloverá en ningún lugar de nuestro país.

¿Qué tiempo hará este fin de semana? Francisco Cacho visita Zapeando para adelantar si este fin de semana podremos disfrutar del sol. El meteorólogo de laSexta cuenta que "no va a llover en todo el fin de semana en ningún sitio".

"Van a ir subiendo las temperaturas porque mañana por la mañana todavía va a hacer frío", indica. Por ese motivo pide precaución. En algunas zonas de nuestro país habrá heladas a primera hora de la mañana, pero, después, comenzarán a subir las temperaturas.

Cacho indica que ese "adelanto primaveral" va a durar hasta el martes. "El pico del calor máximo va a ser el martes", indica. Por ejemplo, en Murcia van a llegar a 28 grados mientras que en Bilbao van a llegar a los 24 grados.

"Estamos hablando de temperaturas que están 10 grados por encima de los normal", explica. "Tengo la teoría que tú pones buen tiempo cuando tienes planes", le dice María Gómez a Cacho.

