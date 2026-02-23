Boticaria García reacciona en este vídeo a la receta viral de boniato con queso: "No es el descubrimiento del siglo"

Una receta de boniato al horno con queso se ha vuelto viral en Estados Unidos. Para analizar si es saludable, Zapeando ha contado con la opinión de Boticaria García, quien explica los beneficios y las precauciones de este plato.

Una profesora de Estados Unidos se ha hecho viral en redes tras compartir una receta de boniato, también llamado batata, al horno con queso. Pero, ¿es una receta saludable? Para aclararlo, Zapeando ha invitado al plató aBoticaria García.

"Es mucho más simple de lo que parece, es una batata con queso. Esto no es el descubrimiento del siglo", ha comentado la farmacéutica. "¿Es más sano que un bollo industrial? Sí, pero esto no es un plato redondo", ha añadido 'Boti', pues al final el boniato es un hidrato de carbono.

Asimismo, Boticaria García ha explicado que la batata es un alimento muy nutritivo, pues contiene fibra y vitamina A. Sobre el queso ha señalado que "aporta proteína, pero en realidad da más grasa saturada".

"Si la batata es grande y el queso generoso te plantas en 400 o 500 kilocalorías", advierte Boticaria García.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.