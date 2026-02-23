Del "vestido de obra" de Audrey Nuna al "filtro de aire viejo" de Erin Doherty: Nacho García analiza los looks más locos de los BAFTA

Como cualquier entrega de premios que se precie, la alfombra roja de los premios BAFTA dejó algunos looks impresionantes, pero otros de difícil calificación. En este vídeo, Nacho García los analiza sin piedad.

Ayer se celebró la gala de los premios BAFTA en la que la gran triunfadora fue la película 'Una batalla tras otra'. Como no podía ser de otro modo, la alfombra roja dejó looks espectaculares, pero también otros de lo más excéntrico.

Nacho García analiza en el vídeo sobre estas líneas los segundos y empieza por el del actor y también presentador de la gala, Alan Cumming, que lucía una especie de sotana: "Si algún día me caso, quiero que este sea el cura de mi boda", afirma el zapeador, que cree que incluso animaría a los invitados a tirar de uno de los hilos de su falda "a ver qué peluche sube y qué premio te llevas".

En el caso de Saja Kilani, llevaba un vestido que según Nacho es "lo que pasa cuando en vez de un tapón de suavizante a la ropa, le echas la botella entera". Por ello, le recomienda que "no entre" en el baño de la gala, porque si se estropea el secador de manos "se te van a rifar".

Erin Doherty, la protagonista de 'Adolescencia', llevaba un aparatoso vestido que a Nacho le recuerda a "cuando te dicen en el taller: 'Le hemo cambiado el filtro del aire, aquí está el viejo".

Sin embargo, la que se llevó la palma fue Audrey Nuna, de 'Las guerreras K-pop', que directamente llevaba un "vestido de obra". "Es cartón piedra, alguien lo puso ahí, ella metió la cabeza y se hizo la foto", comenta.

