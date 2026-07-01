Juan Sanguino comparte todos los rumores sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, en vídeo

La cantante y el jugador de fútbol americano, según se rumorea, van a pasar por el altar dentro de pocos días y el enlace está dando mucho que hablar.

Se rumorea que queda muy poco para que Taylor Swift y Travis Kelce se digan el sí quiero. El enlace está generando una gran expectación y el periodista Juan Sanguino visita Zapeando para compartir todos los rumores en torno a la boda.

Se cree que la ceremonia podría celebrarse el próximo 3 de julio ya que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pareció confirmarlo, sin querer, durante una rueda de prensa. Sanguino señala que, además de la fecha, ya se ha publicado el lugar en el que podría celebrarse: el Madison Square Garden de Nueva York.

Un castillo en el Madison Square Garden

"Un sitio sencillito, para hacer algo discreto", expone, irónico, el periodista. Aunque no hay una confirmación oficial, el 'New York Times' "ha publicado que alguien ha alquilado el recinto el fin de semana del 4 de julio durante tres días". El coste de ese alquiler asciende a tres millones de dólares.

El periodista explica que ya se están decorando los exteriores del estadio con una alfombra roja. "Se habla de que el 2 de julio habría una reunión íntima de unas 100 personas que podría ser la cena de ensayo y, al día siguiente, sería el fiestón con 1.000 invitados", explica.

Sanguino indica que, además, se ha pedido un permiso al ayuntamiento neoyorquino para cerrar las calle de alrededor del recinto y, además, varios miembros del Kansas City Chiefs han reservado hotel en la zona. Además, el medio 'TMZ' ha publicado que, en el interior del Madison Square Garden, han construido un castillo de cuento de hadas que está en medio de un jardín. "Ella es muy hortera...", comenta Juan. Se estima que la boda podría llegar a costar 20 millones de dólares.

Invitados VIP

En cuanto a los invitados, se cuenta que los invitados solteros no pueden llevar acompañante. "Estoy a favor, siempre está la tonta de tu amiga que viene con el rollete del momento y tú, en la foto de tu boda, el resto de tu vida, estás con el garrulo", comenta Sanguino.

El periodista cree que esa política podría evitar encuentros no deseados. Por ejemplo, Zoë Kravitz, amigan íntima de Taylor, está saliendo con Harry Styles que, a su vez, es ex de Swift. Sophie Turner estaría saliendo con Chris Martin, ex de Dakota Johnson, muy amiga de la cantante, "irá a la boda y no querrá encontrarse al ex". "Es que la fama es un pueblo", señala Nacho García.

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