VÍDEO | Iñaki Urrutia reacciona al culetazo que se ha dado una modelo en Miss Eco Internacional: "He visto penalti"

La modelo se resbaló justo en el momento que el presentador del certamen anunciaba que era una de las clasificadas. Puedes ver la viral escena en el vídeo principal.

Egipto ha acogido la final de Miss Eco Internacional 2026. Como cuenta María Gómez, se vivió un momento que se ha hecho viral cuando se anunció qué modelos se habían clasificado.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, cuando anuncian que la candidata de Brasil es una de las clasificadas, esta agradece los aplausos y, con una sonrisa de oreja a oreja, se gira para volver a su lugar.

Pero, en ese momento, se resbala y termina dándose un tremendo culetazo. La caída provoca un tremendo "¡oh!" del público. Dos de sus compañeras demuestran su compañerismo ya que la ayudan a levantarse.

"Luego dicen que las galas no son divertidas, pues esa chavala se ha partido el culo", comenta Quique Peinado. "Yo he visto penalti", concluye Iñaki Urrutia.

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