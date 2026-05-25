VÍDEO | Dani Mateo, sobre el premio a Los Javis en el Festival de Cannes: "Son los Pedro Almodóvar de nuestra generación"

Ante el nuevo éxito del cine español en el Festival de Cannes gracias a Los Javis y su película 'La bola negra', Dani Mateo no siente otra cosa que admiración por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Los Javis cumplieron el pronóstico de Alberto Rey el pasado viernes y se convirtieron en dos de los grandes triunfadores del Festival de Cannes al llevarse el premio a Mejor dirección por 'La bola negra', su película sobre Federico García Lorca, que compartieron ex aequo con el el director Pawel Pawlikowski.

"Me pasa como a Iñaki con Los Javis y Andy y Lucas, que no sé cuál es cuál", apunta Isabel Forner en su 'comentario cinéfilo'.

Dani Mateo alucina con la hazaña de Calvo y Ambrossi, que considera que "no es una cosa cosa más. Son los Pedro Almodóvar de nuestra generación".

El presentador recuerda cuando fue a ver 'La llamada' al teatro y cuando Javier Calvo actuaba en 'Física o Química'. "Dejó de sonar el teléfono, Javi Calvo lo ha dicho muchas veces, estaba en su casa y dijo: '¿Que me voy a quedar en casa con veintipico años que tengo? ¡Y una leche!'", explica Dani, que pide otro aplauso para los cineastas.

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