¿Por qué sale michelín en el abdomen con la menopausia? Boticaria García desvela en vídeo las causas y cómo evitarlo

Boticaria García habla sobre la grasa abdominal que aparece con la menopausia, relacionada con la bajada de estrógenos y que tenemos menos músculo. Además, desmonta los mitos de que se ralentiza el metabolismo o de que para rebajar el michelín hay que hacer abdominales.

Boticaria García nos habla de la menopausia y sus síntomas, entre ellos el de la aparición de grasa en el abdomen. Esto se produce por la bajada de estrógenos durante la menopausia, unos "pluriempleados" que también se encargan de decir dónde se guarda la grasa.

Antes de la menopausia, estos estrógenos envían la grasa a las caderas, "que está lejos de los órganos vitales" y para dejar libre la zona de la tripa "por si viene un bebé".

Sin embargo, al llegar la menopausia y desaparecer esta posibilidad de embarazo, los estrógenos "se jubilan" y el cuerpo envía la grasa hacia el abdomen, donde "se empadrona", según Boticaria.

También relacionado con esto, Boticaria desmonta el mito de que en esta etapa se engorda más porque se ralentiza el metabolismo. Según apunta la experta, esto se debe a que tenemos menos músculo, en cuyo interior se encuentran "los quemadores de grasa". "Si hay menos músculo se quema menos grasa y la energía se va almacenando en el abdomen", apunta.

En todo esto también juega su papel el estrés. Esto es porque en nuestra cintura tenemos más receptores de cortisol que en la zona del culo. Al estresarnos, sube el cortisol y la cadera se convierte en "un imán para la grasa".

Para eliminar el michelín, Boticaria desmiente que haya que hacer abdominales. Es más efectivo entrenar fuerza, ya que el músculo actúa como falso estrógeno. También funciona para combatir la inflamación que en algunas ocasiones produce dolores durante la menopausia. En este sentido, recomienda "dos microdosis de 10-15 minutos dos veces por semana" con gomas y en casa.

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