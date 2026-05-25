VÍDEO | Los consejos de Boticaria García para combatir el cansancio en la menopausia: "Para recuperar la chispa hace falta movimiento"

La propia Boticaria García, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, ha hecho un estudio que refleja que el síntoma más común en la menopausia sería el agotamiento. Para combatirlo, recomienda "cardio en zona 2".

Según un estudio de la propia Boticaria García en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, los sofocos no son el principal síntoma de la menopausia, sino lo que se conoce como el 'síntoma de la batería baja', que se traduce en cansancio y agotamiento.

Para superarlo, Boticaria desmonta el mito de que para recuperar energías lo mejor es sentarse en el sofá: "Si te quedas en el sofá, las mitocondrias no solo no queman la grasa, sino que la oxidan aún más", señala.

En este sentido, la experta señala que "para recuperar la chispa hace falta movimiento". Por eso, recomienda "nada de reposo absoluto, sino descanso activo", porque "la energía no se ahorra, se fabrica".

Para esto, lo mejor es el "cardio en zona 2", básicamente correr y entrenar "al 60% o 70% de tu capacidad" o "ese punto dulce donde sudas, pero puedes seguir hablando".

Boticaria indica que si vamos más al límite y asfixiados, nuestras mitocondrias también tienen poco oxígeno y "en lugar de quemar grasa, queman azúcar".

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