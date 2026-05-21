Ya tenemos confirmación: así ha sido la presentación oficial de Lamine Yamal y su novia, Inés García

Si este miércoles Juan Sanguino nos analiza en vídeo la imagen de Lamine Yamal y su novia de la mano en Grecia, hoy ya tenemos la imagen de la confirmación oficial de este joven romance. En el vídeo podemos ver cómo fue ese momento.

Ya tenemos la confirmación oficial de la pareja de moda: el futbolista Lamine Yamal, de 19 años, y la influencer Inés García, de 21, y así lo hemos podido ver en Zapeando. Según cuenta Isabel Forner, la pareja oficializó su relación durante una cena organizada por el Fútbol Club Barcelona este miércoles, 20 de mayo, después de haber ganado la Liga, después, eso sí, de haberles visto paseando por Grecia, tal como nos contaba Juan Sanguino.

"De hecho, alguno no ha podido evitar sorprenderse con la rapidez con la que cambia de novia", cuenta Forner. Algo con lo que para nada están de acuerdo nuestros colaboradores: "¿Cómo qué otra novia? Que el chaval lo dejó con Nicki Nicole hace siete meses ya, eso a su edad es casi como ser virgen de nuevo", bromea Nacho García.

"Un mes de joven son siete de persona", añade por su parte Dani Mateo, señalando que las imágenes de la presentación oficial le han decepcionado: "Cuando habéis dicho 'se les vio por Grecia', pero ayer ya hubo presentación oficial en el Barça, me imaginaba que iba a salir Inés dando unos toques en el campo".

En el vídeo podemos ver cómo posaban ante las cámaras y son sin duda ya "una pareja con todas las de la ley, y la verdad es que hacen muy buena pareja", subraya Forner, ante la broma de Quique Peinado: "No se veía una pareja tan estéticamente compenetrada desde Alaska y Mario".

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