VÍDEO | Un hombre se vuelve viral, de nuevo, por protestar contra los impuestos: cambia el breakdance por el kung-fu

Hace unos meses, decidía protestar contra el mal uso de sus impuestos bailando en una asamblea pública en Nueva Jersey. El señor ha decidido protestar de nuevo, pero, esta vez, ha llevado su protesta a otro nivel.

Un hombre de Nueva Jersey, en Estados Unidos, se hizo viral por bailar breakdance para protestar durante una asamblea pública sobre impuestos. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el señor comenzó a rodar en el suelo y a bailar como un robot.

"Como es un crack ha vuelto a protestar para quejarse del mal uso de sus impuestos", comenta María Gómez, "pero, esta vez, en modo kung-fu". Como se puede ver en el vídeo, el señor aparece en la asamblea con un kimono azul.

El hombre comienza a cantar la popular canción 'Eye of the Tiger' mientras otros dos hombres despliegan una pancarta en la que se puede leer: 'Impuestos injustos'. El señor, entonces, hace una especie de patada kung-fu para atravesar la pancarta y romperla.

Después, despliegan más pancartas con otros mensajes de protesta, como 'cierran nuestras piscinas' o 'división' y, ante una alucinada audiencia, de nuevo, las rompe con un 'movimiento' de artes marciales. "Aquí en España también vemos buenas leches con el tema impuestos", comenta Miki Nadal, "sobre todo si eres autónomo". "Las caras de los de al lado no dan para que diga 'si es que el público me lo pide'", comenta Dani Mateo.

