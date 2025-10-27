Isabel Forner, al ver cantar a Milei tras ganar las elecciones: "La primera vez que hubiera preferido ver a un argentino hablando"

"No veas con desafina", comenta Isabel Forner en este vídeo al ver a un desatado Javier Milei cantando tras ganar las elecciones legislativas en Argentina este fin de semana.

Este fin de semana, el partido de Javier Milei arrasaba en las elecciones legislativas en Argentina. Una victoria que, al parecer por la celebración del presidente argentino "no se esperaba ni él", apunta Miki Nadal.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver a Javier Milei corriendo por la calle y saludando a la gente "como en un partido de la NBA". Pero la cosa no quedó ahí, porque Milei incluso se atrevió a cantar, algo que ya es habitual en él.

"No veas cómo desafina", reacciona también cantando Isabel Forner, que asegura que "puede ser la primera vez que hubiera preferido ver a un argentino hablando".

Cristina Fernández de Kirchner, la gran derrotada, tampoco perdió la oportunidad para bailar delante de sus votantes desde el balcón de su casa porque, como señala Quique Peinado "está en arresto domiciliario los próximos seis años". "Pero ¿esto qué es, elecciones argentinas, el musical?", comenta Dani Mateo.

