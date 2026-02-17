VÍDEO | Hoy empieza el Año Nuevo chino y Cristina Pedroche se acuerda del cumplemes de su niño: "Todo el día con la lagrimita"

Hoy empieza el año del caballo de fuego y, también, Cristina Pedroche celebra que su pequeño cumple siete meses. El momento, y los consejos de María Gómez ante el Año Nuevo chino, en este vídeo.

Zapeando arranca recordando que hoy empieza el Año Nuevo chino. Esta vez es el año del caballo de fuego, pero Cristina Pedroche tiene otra cosa que celebrar: "Mi niño hoy hace siete meses".

La zapeadora asegura que está todo el día "con la lagrimita", mientras que Dani Mateo comenta a la audiencia que puede celebrar lo que quiera: "O el Año Nuevo chino o el cumplemeses de Isai".

De cara al Año Nuevo chino, María Gómez apunta que "hoy es un día en el que tú marcas lo que viene". Por eso, señala en este vídeo que hoy habría que vestir de rojo y qué es lo que no hay que hacer.

Lo primero, es "no enfadarse con nadie porque marcas el estado de ánimo para todo el año". También hay que lavarse el pelo, no prestar dinero y no barrer la casa para dejar "la energía como está".

