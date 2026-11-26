Una chica se ha convertido en viral tras ser 'poseída' por el espíritu de la navidad... y el de Satanás ¡a la vez! Versiona de forma muy particular 'Feliz navidad' y Dani Mateo cree "tendría que haber subido Plex a esta chica al coche en vez de Feijóo, que lo hubiera disfrutado un montón".

La navidad ya está al acecho y dándole al turrón sube el azúcar y la gente se "pone como motos", explica María Gómez. La chica del video ha colgado un villancico en redes sociales donde canta el 'Feliz Navidad' poseída por dos espíritus, el de la navidad y el de ¡satanás!

José Feliciano es el autor del villancico que la conductora canta gritando. Pero es que José "es ciego, no sordo", informa Quique Peinado. Dani Mateo cree, además, que esta chica hubiera disfrutado más que Feijóo en la vuelta al circuito del Jarama que le hizo Plex.

"Es como si Mariah Carey hubiera tenido una hija con el cantante de Lordi" apunta el presentador de Zapeando. Aún quedan días para Navidad y os recomendamos cuidar la garganta para entonces.

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