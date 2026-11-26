Pilar Vidal ha estado en Nueva York y habla en Zapeando de cómo lo ha vivido, desde los toldos con calefacción en Park Avenue hasta el constante olor a marihuana en toda la ciudad.

Pilar Vidal desvela en Zapeando todos los detalles de su viaje a la Gran Manzana en una sección que hemos llamado 'Sin sexo en Nueva York'. Allí la periodista nos habla de su intención de irse a vivir a Park Avenue, sobre todo por sus portales con calefacción. "No te preocupes, si es donde vas a vivir, porque lo que te puedes permitir es vivir en el portal", comenta Dani Mateo.

Pilar cuenta que allí se ofreció a "trabajar como interna para un matrimonio" y no volver a España. En ese barrio, apunta María Gómez, quien realmente se forra es quien pasea a los perros de la gente rica.

Entre las cosas que no le han gustado de Nueva York está el constante olor a marihuana por todos sitios: "Es agobiante", afirma Pilar, que sin embargo explica que "te acabas acostumbrando".

Como buena fan de 'Sexo en Nueva York', Pilar también ha estado en la casa de Carrie Bradshow (Sarah Jessica Parker), como parte de su afición de visitar los lugares donde se ruedan películas y series: "No es de ser friki, a mi me gusta", comenta.

Sin embargo, cree que había mucha ficción en aquella serie: "Ella escribía una columna absurda y para vivir en ese pedazo de casa, no se lo cree ni ella", apunta Pilar, a la que realmente le ha gustado más la pastelería a la que iban los personajes de la serie.

Respecto a los precios, lo que le ha parecido más caro es la ropa europea: "Amancio gana allí el triple", señala la colaboradora, que también ha hecho "el postureo" del café en Tifanny´s.

Además ha cruzado andando el puente de Brooklyn, que "no es el camino de Santiago" y ha vuelto en ferry, algo que considera "un timo".

Pilar lamenta no haber "ligado nada" en Nueva York, ya que le daba la sensación de que "todo el mundo tiene pareja". Respecto a las comidas, asegura que no ha estado en lugares especialmente baratos, pero allí "el bacon está buenísimo".

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