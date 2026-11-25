Feijóo se monta en el Porsche de Plex y reconoce: "Esto es la prueba más difícil de la campaña" para el 29N

El contexto Plex es uno de los creadores de contenido con más seguidores de toda España y, como ya viene siendo habitual en esta campaña electoral, ha entrevistado tanto al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, como al candidato del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El youtuber Plex ha realizado una entrevista diferente con Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, para acercar su figura al público joven de cara a las elecciones del 29N. En un formato más desenfadado, Plex llevó a Feijóo al circuito del Jarama, donde ambos se subieron a un Porsche 911 GT3 RS, una experiencia que el político calificó como "la prueba más difícil de la campaña". Tras el momento de ocio, abordaron temas como el mundo rural, la vivienda y los impuestos. Feijóo destacó su propuesta de construir un millón de viviendas y defendió la integridad del voto por correo.

Porque considera que hay que informarse y conocer antes de votar, el youtuber Plex ha pasado un 'día con Alberto Núñez Feijóo'. Una entrevista diferente, pensada para el público más joven, en la que el candidato del PP ha hablado del mundo rural, vivienda o impuestos pensando en las elecciones del próximo domingo 29N. Pero que también se ha atrevido a montarse en un Porsche en el circuito del Jarama.

Plex es uno de los creadores de contenido con más seguidores de toda España y, como ya viene siendo habitual en esta campaña electoral, ha entrevistado tanto a Feijóo como al candidato del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para romper el hielo y aprovechando que es un formato para redes sociales, mucho más desenfadado, Plex se ha llevado a Feijóo hasta el circuito del Jarama, en Madrid, para montarse ambos en un Porsche 911 GT3 RS. El popular ha compartido fotografías de este momento en sus redes sociales.

"Esto es la prueba más difícil de la campaña", ha reconocido el político al bajarse del coche conducido a toda velocidad por el influencer. A 247 kilómetros por hora en algún tramo recto. "¿Lo que hace uno para ganar las elecciones?", le ha contestado Plex con gran humor. Ha sido entonces cuando Feijóo se ha puesto sentimental y ha afirmado: "A mí, si me invitas, aunque no haya elecciones, vengo". Aunque, también entre risas, el popular ha reconocido haberse informado sobre sus capacidades a la hora de conducir.

Como curiosidad: el primer coche de Feijóo fue "un Renault 5 de segunda mano" y es tan aficionado a los vehículos que se "conocía el modelo del coche por el ruido del motor".

Del Porsche a la política

Y tras la diversión o, al menos, después de un momento de ocio distendido y acordado con el candidato, ha llegado el momento de hablar de los temas de actualidad y de las propuestas para las elecciones.

Así, Plex y Feijóo han hablado del mundo rural y de los problemas que hay en las zonas más despobladas, en la llamada España vaciada. Pero también del voto por correo que, tras sembrar las dudas y abrir la polémica, Feijóo ha sentenciado al decir: "Por los funcionarios de Correos pongo la mano en el fuego".

Pese a respaldar la "fiabilidad" del personal de Correos, ha dicho que los ciudadanos pueden tener dudas sobre el voto a distancia mientras no se aclare "el grado de corrupción" de algunos directivos investigados por el caso Leire. Asimismo, ha señalado que la propia Junta Electoral Central (JEC) ha llegado a reconocer que, en palabras del líder del PP, "se puede mejorar la custodia" de los votos.

La vivienda o los impuestos también han tenido cabida en esta entrevista distinta en campaña electoral. "Yo empecé a trabajar cuando aprobé la oposición a los 23 años y me podía pagar el alquiler", ha explicado Feijóo. Por ello, ha vuelto a insistir en la propuesta de construir un millón de viviendas si es el presidente en la próxima legislatura.

Según ha explicado, serían 250.000 por año hasta completar la legislatura. Eso sí, ha reconocido que el primer año sería el "más difícil", porque se "necesitaría poner todo a rodar" y crear nuevas regulaciones, entre ellas, una "ley anti-okupación".

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