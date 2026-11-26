Pedro Sánchez visita al famoso youtuber Plex. Al principio todo son risas, pero hay un asunto que divide a ambos: el Lamborghini que tiene el influencer en el jardín.

En esta campaña electoral los formatos de entrevistas y debates están siendo más amplios que en otras ocasiones. Varios candidatos han sido entrevistados por youtubers o influencers. En este caso, Pedro Sánchez ha estado con el famoso youtuber 'Plex'.

Durante la visita "ambos han hablado de lo que realmente le interesa a los españoles", avanza Quique Peinado. En su encuentro, nada más comenzar han compartido ¡medidas de altura! Plex con su 1,97 gana por poco al líder del PSOE, que mide 1,90. "Que no le pregunte por el número de seguidores, Pedro, ¡que también te gana!", ha comentado Virginia Riezu, ya que el youtuber cuenta con casi 15 millones de seguidores en YouTube.

En el plató, los 'zapeadores' aconsejan que entrevisten a Pedro Sánchez personas con peor aspecto físico que los jóvenes influencers para no dejarle en mal lugar: "Que le entreviste Rapel", dice María Gómez. En esta ocasión y en la entrevista con Jordi Wild, la comparación física entre presidente y entrevistador puede dejar en desventaja, apuntan en la mesa de Zapeando.

El buen rollito entre Plex y Sánchez pudo haberse estropeado en la visita por un asunto: el Lamborghini que tiene Plex para no coger el metro. Además, a youtuber no le gustan los coches eléctricos, él prefiere "los coches de gasolina" aunque no está cerrado a tener un eléctrico, con lo que a Sánchez se le ha desencajado la cara. Rápidamente, el presidente le contesta: "(No quieres un coche eléctrico) ¡porque te conviertes en padre!".

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