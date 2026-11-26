Zapeando conecta con Más Vale Tarde, hoy con Marina Valdés al frente. La presentadora desvela los motivos de este cambio, una "ocasión especial" que tiene mucho que ver con la mención especial de los Premios Ondas para El Intermedio.

Como cada tarde, Dani Mateo conecta con Más Vale Tarde para conocer los contenidos que va a abordar el programa. Sin embargo, hoy es diferente, porque quien aparece al otro lado no es Iñaki López, sino Marina Valdés.

"Me han dejado las llaves del pisito", comenta la hoy presentadora del programa, que asegura que Iñaki se lo ha 'dejado' a modo de "airbnb" por "una ocasión especial".

El motivo es que Iñaki se encuentra en la entrega de los Premios Ondas acompañando a Andrea Ropero, que junto al equipo de El Intermedio va a recibir una mención especial por el reportaje sobre el desahucio de Maricarmen.

El presentador estará por la alfombra roja hablando con algunos de los premiados, que han pedido que todo el mundo vaya a votar.

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