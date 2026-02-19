VÍDEO | Dani Mateo cuenta qué comieron Tamara Gorro y Cayetano Rivera en su última cita: "Le mandé un directo"

El presentador de Zapeando ha decidido ir directamente a la fuente, Tamara Gorro, para saber qué comió la pareja el día que fueron pillados por la prensa saliendo de un restaurante.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro han sido pillados por la prensa en un parquin mientras abandonaban un restaurante. "Ha ocurrido lo nunca visto: Cayetano ha estado amable e, incluso, preocupado por la prensa", señala Virginia Riezu.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el reportero pregunta a la pareja que, quizá, por los nervios de haber sido cazados, se equivocan de dirección al dirigirse a su coche. Tamara responde al reportero que está "todo bien", mientras que Cayetano pide al reportero que tenga cuidado para no caerse.

"A ver, perdóname", dice Nacho García tras ver las imágenes, "dice el que se comió el otro día una palmera". Dani Mateo aprovecha para compartir una exclusiva con sus compañeros. "No me gusta utilizar mis contactos, pero yo sí sé qué comieron", cuenta.

"Le mandé un directo a Tamara", "diciéndole: 'Tamara, no puedes dejar a España así, ¿qué comiste?'". Dani señala que no tiene el permiso de la modelo para decirlo, pero, a pesar de ello decide desvelar la respuesta. "Tamara, entiéndeme, no se va a llevar toda la audiencia Sonsoles", se justifica. El presentador de Zapeando revela que Gorro le respondió: "La verdad, más que comer... bebimos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.