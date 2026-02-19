VÍDEO | El confuso cartel de un baño público que se ha hecho viral: "Si haces lo que pone, las manos no es lo que te tienes que lavar"

En Estados Unidos el cartel de un baño público se ha convertido en viral por su confuso diseño: ¿Son unas manos lavándose en un lavabo o es otra cosa? Las teorías de los zapeadores, en este vídeo.

En Estados Unidos se ha hecho viral un cartel situado en un baño público cuyo diseño es cuanto menos confuso.

En él se puede ver un lavabo, su grifo y unas manos con el mensaje "¡por favor, lávate las manos!". Sin embargo, por la perspectiva del diseño, hay mucha gente que está viendo otra cosa muy diferente.

"Si haces lo que pone le cartel literal, lo que tus ojos están viendo, las manos no es lo que te tienes que lavar luego", comenta Virginia Riezu en el vídeo sobre estas líneas.

Dani Mateo tira de ironía y asegura que lo que ve es a "un buscador de setas que ya ha superado el límite de las que le dejan coger y está intentando coger el último boletus para sacarlo de contrabando". "Yo voy más por el culo", comenta Isabel Forner más directa.

