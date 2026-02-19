Paco Jiménez lo explica todo sobre la detención del príncipe Andrés: del "extrañísimo" comunicado de la Policía a la cadena perpetua

Paco Jiménez analiza la detención del príncipe Andrés de Inglaterra por sus vínculos con Epstein y, en este vídeo, explica cuáles son los cargos que se le imputan y cómo podría ser su futuro judicial.

Paco Jiménez analiza en Zapeando la detención del príncipe Andrés de Inglaterra por su relación con Jeffrey Epstein. El periodista especializado en sucesos explica que se le acusa de "mala conducta en cargo público".

El detonante son unos emails entre el hermano de Carlos III y el magnate que ahora se han conocido, en los que el primero habría facilitado al segundo información confidencial del Gobierno británico, que habría obtenido entre los años 2010 y 2011 cuando era enviado especial para el Comercio Internacional.

La detención, que coincide con el 66 cumpleaños de Andrés, era anunciada por la Policía con un comunicado que, según Paco, "ha quedado extrañísimo", porque aunque no se hacía alusión al miembro de la realeza británica, "todo el mundo sabía de quién estaban hablando".

Esta es solo la última polémica del príncipe Andrés relacionada con Epstein, tras los escándalos sexuales que también se le atribuyen y que obligaron al rey de Inglaterra a despojarle de todos sus títulos reales hace unos meses. "Se estaban adelantando a lo que se venía", comenta Paco.

El periodista explica que, a diferencia de su hermano Carlos, Andrés "puede ser procesado penalmente y encarcelado". De este modo, se enfrenta a condenas que llegan hasta la "cadena perpetua".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.