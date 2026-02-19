¿Se deben usar emojis al hablar por WhatsApp? María José Gómez y Verdú comparte su opinión, en vídeo

Esta aplicación es una de las más utilizadas ya que permite enviar mensajes instantáneos, pero ¿sabemos utilizarla? Descubre las pautas que ha dado a los zapeadores la experta en protocolo y etiqueta.

María José Gómez y Verdú visita Zapeando para compartir con los zapeadores varios consejos aplicables a una aplicación de uso habitual: WhatsApp. Nacho García comenta que él es una persona del siglo XXI y que, a veces, no sabe si utiliza bien esa aplicación. Por ese motivo, pregunta a la experta en protocolo hasta que hora está permitido enviar un mensaje.

"Normalmente, se empieza a escribir un WhastApp a partir de las nueve de la mañana y, como tope, hasta las nueve de la noche", señala María José. La experta indica que esa hora puede variar dependiendo de la situación, "pero tú siempre pregúntate '¿llamaría a esa persona?'", indica. "Si a esa persona la llamarías en ese momento, entonces le puedes mandar un mensaje", aclara.

"Entonces, si estás flirteando con alguien, ¿se entiende que tampoco a las 21:30 h no tiene porqué acabar la conversación?", pregunta Isabel Forner. "Todo depende de cómo conoces a esa persona", responde Gómez y Verdú, "Si eres muy íntimo y sabes que no le va a molestar o que está despierto, entonces le puedes mandar un WhatsApp".

Isabel cuenta a la experta en protocolo que ella suele utilizar muchos emojis y stickers. "A veces mis compañeros no me entienden", confiesa. María José responde que esos iconos se deben utilizar "con cuentagotas". "Son imágenes y yo no sé cómo tú me lo estás diciendo o cómo yo lo voy a interpretar", concluye.

