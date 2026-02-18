La reacción de Cayetano Rivera y Tamara Gorro al ser pillados por primera vez juntos: "Esto ha sido mala idea"

Tamara Gorro y Cayetano Rivera han sido pillados por primera vez juntos tras volver de un viaje en las Maldivas y Dubái en el aeropuerto, confirmando su relación. Estas han sido las primeras palabras de Cayetano.

Tras semanas de rumores de una posible relación entre Tamara Gorroy Cayetano Rivera, por fin, la nueva pareja ha sido pillada junta. La influencer y el torero, que volvían de su viaje a Dubái y a Maldivas, se han encontrado con los reporteros en el aeropuerto.

"Gozan de un envidiable moreno", explica Tatiana Arús, que destaca la reacción de Cayetano a las preguntas de la prensa: "Se le acaba escapando la risa". Y es que han sido las primeras palabras del torero sobre su incipiente relación con Gorro. "Esto ha sido mala idea", afirma Cayetano a la prensa mientras contesta a sus preguntas en la cinta: "No me entero de lo que decís".

"Estoy cansado del viaje, estoy bien gracias", insiste el hermano de Francisco Rivera a la prensa. Sin embargo, el exmarido de Eva González no puede ocultar la sonrisa cuando se le pregunta si está feliz y enamorado de Gorro, exmujer del futbolista Ezequiel Garay.

Por su parte, Alfonso Arús destaca que "hay que dejarles" ver hasta dónde va la relación: "Me parece absurdo diciendo que Cayetano estaba enfadado porque Tamara filtraba las cosas y al final ves que han vuelto tan contentos, al final no estaba enfadado Cayetano".