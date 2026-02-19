Ahora

Carlos Boyero afirma que las nuevas películas le aburren "mogollón": "Tengo ganas de ver una bien contada"

"Tengo tantas ganas de ver algo que esté bien contado", asegura Carlos Boyero en este vídeo, donde confiesa que el nuevo cine le aburre "mogollón". Una opinión que comparte Alfonso Arús.

Alfonso Arús enseña en este vídeo la crítica de Carlos Boyero a las nuevas películas. "Tengo tantas ganas de ver algo que esté bien contado", asegura Boyero en 'La ventana', de la Cadena Ser, donde se confiesa: "Me aburro mogollón".

"No sé si la culpa es de las películas o si yo ya estoy pa'allá", desvela el crítico de cine. Unas palabras que comparte Alfonso Arús, que critica en el plató de Aruser@s que "las películas cada vez son más largas". "Señor director, si no sabe contar una historia en el minuto 40, dedíquese a otra cosa", afirma tajante el presentador de Aruser@s.

Por otro lado, Alfonso Arús destaca "la película que va a hacer Bad Bunny con Javier Bardem": "Ojo, con esa película, Bad Bunny de actor, lo compro".

