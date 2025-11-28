VÍDEO | Dabiz Muñoz sufre hipertimesia, un trastorno que le hace recordar ¡todo lo que ha comido!

El cocinero ha visitado El Hormiguero para hablar sobre su último proyecto: un cómic. Además, el chef ha compartido el llamativo trastorno de la memoria que sufre y que está muy relacionado con su pasión por la cocina.

Este jueves Dabiz Muñoz, marido de Cristina Pedroche, fue a divertirse a 'El Hormiguero'. El chef ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su última 'aventura': un cómic. En la publicación se ha unido la cocina con la ciencia ficción.

El cocinero, además, ha desvelado que sufre un curioso trastorno muy relacionado con su pasión por la comida: la hipertimesia. Como señala Motos en el vídeo, "es la memoria de todo lo que has comido". "Tengo una memoria brutal para saber lo que he comido, cuándo lo he comido, a qué sabe, dónde ha sido y cómo ha sido", añade Muñoz.

El chef explica que, sobre todo, recuerda la textura y el sabor. Pablo aprovecha para preguntar Dabiz cuál es el sitio en el que más ha disfrutado comiendo. "Es difícil", responde el cocinero, "es que he disfrutado mucho comiendo en mi vida".

Dabiz cuenta que recuerda un restaurante que visitó a las afueras de Hong Kong. "Fue mi segundo viaje a China, que me fascinó", cuenta. El cocinero explica que elaboraban el pato laqueado en un horno de leña. "Me pareció impresionante", expone.

"¿Recuerda cada plato que ha comido?", pregunta Nacho Garcia. "Yo también", añade, "pero lo mío es muy fácil: kebab de la esquina, la pizzería de enfrente... y ya está". "Cuando es casa: ensalada, pechuguita de pollo...", apunta Isabel Forner.

