Alberto Rey propone tres películas de estreno para ir al cine este fin de semana, en vídeo

Los viernes los cines renuevan sus carteleras con nuevos estrenos. Por ese motivo, Alberto Rey visita Zapeando para proponer tres películas perfectas para disfrutar de un fin de semana de cine. La primera es una película de animación: la segunda parte de 'Zootrópolis'.

"Perfecta para llevar a los niños"

"Judy, la conejita, y Nick, el zorro, vuelven para resolver el caso de un misterioso reptil que va a poner patas arriba la metrópoli de los mamíferos", cuenta Isabel Forner. Alberto cuenta que "es una película monísima, perfecta para llevar a los niños sin que como adulto sientas que te están robando neuronas". El experto en cine le da tres 'Albertitos' y medio.

'Puñales por la espalda: de entre los muertos'

La siguiente propuesta es 'Puñales por la espalda: de entre los muertos', la tercera parte de la saga. "Un nuevo caso para el detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig", indica Nacho García. La película cuenta con un reparto de excepción: además de Craig, están Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis o Jeremy Renner. "Es tan buena y tan divertida como la primera", comenta Alberto.

El experto en cine señala que el director del film "está haciendo lo mismo que se hacía en los años 70 con las adaptaciones de Agatha Christie: tramas enrevesadas o repartos espectaculares que se mantienen en vilo hasta el último minuto para saber quién es el asesino". Rey otorga tres 'Albertitos' y medio al film.

'Núremberg'

Este viernes también se estrena 'Núremberg', "que cuenta la historia de un psiquiatra estadounidense encargado de determinar si los oficiales nazis son aptos para ser juzgados en los juicios de Núremberg y que se verá inmerso en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring, la mano derecha de Hitler", indica Mónica Cruz.

El filme está protagonizado por Russell Crowe y Rami Malek. "Es una película que se queda un poco a medias de casi todo", expone Alberto. "Crowe está super oscarizable", añade, "y Malek sigue dando bastante repelús". El periodista señala que la película es "mediocre" en otros aspectos, pero "muy buena" a la hora de transmitir el horror que se vivió en los juicios. Rey decide dar tres 'Albertitos'.

