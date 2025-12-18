"Me quiero casar otra vez"
VÍDEO | Dabiz Muñoz pide matrimonio a Cristina Pedroche con el premio del roscón en El Hormiguero
La zapeadora ha estado este miércoles en el programa de Pablo Motos para hablar sobre el look que ha escogido para las campanadas, pero, además, también recibía la visita de su marido, el chef Dabiz Muñoz.
Quedan pocos días para que acabe el año y Cristina Pedroche, como ya es tradición, ha visitado El Hormiguero para dar las primeras pistas sobre cómo ira vestida para despedir el año en Atresmedia junto a Alberto Chicote. Pero, además de hablar sobre su vestido, también vivió un momento muy emotivo gracias a su marido, Dabiz Muñoz.
El chef vuelve a comercializar unos originales roscones y visitaba el programa este miércoles para presentarlos. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, después de probarlo, Pedroche afirma que si no estuviera ya casada con Muñoz se volvería a casar con él. "Me quiero casar otra vez", añade, dirigiéndose a su marido.
"¿Cuántas veces quieres que nos casemos?", pregunta, entonces, Dabiz. "Mil", responde Cristina. "Si lo sé habría traído hoy un anillo", afirma el chef. Pero, entonces, decide aprovechar la sorpresa de uno de los roscones para pedir matrimonio a Pedroche. "Y a ti luego te toca un haba de mierda", afirma Quique Peinado tras ver las imágenes.
Cristina Pedroche visita Zapeando este viernes
Dani Mateo aprovecha para anunciar que Cristina estará en el programa este viernes para seguir dando pistas sobre su estilismo para las campanadas. "Vamos a intentar sacarle más información sobre el vestido", afirma el presentador. "Por mi experiencia, durante los cinco años o seis anteriores... ha ido siempre muy bien", añade, irónico.
