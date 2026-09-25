Alberto Rey se rinde a 'La bola negra': "Ha costado muchísimo y se ve todo en pantalla. Luce 150 millones de dólares"

Alberto Rey ha podido ver ya 'La bola negra' y tiene claro que se gana a pulso los cinco 'albertitos': "El primero por el tamaño, el segundo por la valentía, el tercero por la desvergüenza, el cuarto por la osadía y el quinto por todo junto".

Hoy por fin se estrena 'La bola negra', la película más esperada del año en el cine español. "Yo no recuerdo un hype para una película española a este nivel nunca", afirma Alberto Rey.

El crítico de cine ha podido ver la película y aporta algún detalle curioso, como que la única condición de Glenn Close para participar en la película era que tenía que hacer su papel íntegramente en castellano: "Queda un poquito chanante, pero es majestuosa", afirma.

Antes de hablar de la cinta, Alberto recuerda la cronología de la película, cuya primera noticia fue la elección para competir por la Palma de Oro en Cannes. "Mes y medio más tarde se llevó una de las ovaciones más grandes de la historia del festival y el premio a Mejor dirección", recuerda.

Después llegó la elección por parte de la Academia de cine para que fuera la representante española para los Óscar y el premio del jurado en el Festival de Toronto que "suele anticipar la nominación al Oscar gordo". En el Festival de San Sebastián tiene prácticamente asegurado el premio del público, que la ha puntuado con un 9,4, según Alberto "una de las más altas de la historia".

Ahora llega a la cartelera, donde ha superado en un 40% a la preventa de entradas de 'La odisea' de Christopher Nolan.

¿Es para tanto?

Tras verla, Alberto Rey le otorga sin dudar cinco 'albertitos' a 'La bola negra' porque "la película se los gana uno a uno: el primero por el tamaño, el segundo por la valentía, el tercero por la desvergüenza, el cuarto por la osadía y el quinto por todo junto".

El experto señala que se trata de una cinta "arriesgada", pero con "vocación comercial cien por cien": "La bola negra es grande porque ha costado lo que ha costado, que es muchísimo, y se ve todo en pantalla. Luce 150 millones de dólares", asegura.

También señala que el film "es valiente, porque no se corta con su premisa de película queer. Es desvergonzada, porque tampoco se corta siendo un poquito hortera y muchito sentimentaloide cuando toca. Es una película que sabe que es una película".

Por último, Alberto la cataloga de "osada" porque se va a medir por los premios con 'La odisea', por lo que, citando a Ana Milán: "Vaya viaje, maricones. Desde el hall del teatro Lara a Hollywood en solo 13 años".

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