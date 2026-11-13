El vídeo (y la canción) que las Nuevas Generaciones del PP le han hecho a Feijóo con IA para la campaña electoral

En Zapeando también ha arrancado la campaña electoral y en este vídeo recogen el vídeo que las jóvenes del PP le han realizado al candidato popular para la presidencia del Gobierno. No te pierdas los divertidos comentarios de nuestros zapeadores.

Este viernes 13 de noviembre ha arrancado oficialmente la campaña electoral de las elecciones del 29N y en Zapeando han recogido algunos de los momentos más originales, por decirlo de algún modo, de los partidos.

En este vídeo, Iñaki Urrutia da paso a una grabación que las Nuevas Generaciones del PP le han hecho a Feijóo en este arranque de campaña, ilustrado con imágenes hechas con IA: "Todo bien, supermoderno", ironiza el cómico.

"Si esto no es suficiente motivo para que ya quememos la IA, yo ya...", bromea por su parte Dani Mateo tras ver el vídeo. "A mí me preocupa que, como todavía queda campaña, lo siguiente sea que hagan ahora 'farmeo de aura'", dice por su parte María Gómez.

En el vídeo podemos ver al completo las reacciones de nuestros zapeadores.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.